Южноуральские подростки покорили преподавателей ГИТИСа

6 Июнь 2020 2020-06-06T04:59:01+03:00

Теперь у них есть шанс поступить на актерский факультет театрального вуза

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Еще двое подростков из Челябинска получили рекомендации на прохождение творческих испытаний в Москве по результатам онлайн-прослушиваний ГИТИСа.

Рекомендацию на прохождение очных прослушиваний в крупнейшем театральном вузе России по итогам онлайн-встречи с Алексеем Шейниным, актером театра им. Ермоловой, профессором и художественным руководителем мастерской ГИТИСа, получила Алина Рыбалко из Челябинска. Другой южноуралец — Артем Зеленин — был отмечен Екатериной Николаевой, старшим преподавателем актерского факультета ГИТИСа, во время виртуальной мастерской на Дальнем Востоке. Сразу после окончания карантина их ждут на следующих, очных, турах приемной комиссии.

— В этом году я заканчиваю театральный колледж в Челябинске и уже строю планы о будущем. Я решился на прослушивания «Поколения М», как только узнал о них и подготовил полную программу — прочитал преподавателю стих «Женщина — особенное море» Евгения Евтушенко, отрывок из прозы — «Инвалид любви» Вячеслава Минаева, взял и классику — «Из записок вспыльчивого человека» Чехова. Я очень рад, что Екатерина Николаева рекомендовала мне участие в очных прослушиваниях. Буду пробовать себя и обязательно поеду на следующий этап — в ГИТИС! — рассказывает участник онлайн-мастерской ГИТИСа Артем Зеленин.

«Поколение М» дает школьникам и подросткам реальную возможность заявить о себе, поучиться у известных наставников независимо от того, где они проживают, и при этом помогать другим детям.

В этом сезоне из-за сложившейся ситуации мы перевели в онлайн формат те мероприятия, которые планировали провести очно. Это открыло дополнительные возможности для талантливых детей и уже показало высокую востребованность среди юных южноуральцев, которые хотят развиваться, расти профессионально и готовы добиваться своих целей.Рад, что наши подростки активно себя проявляют и достойно представляют наш регион в федеральных конкурсах», — комментирует директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее в апреле 2020 года в рамках проекта «Поколение М» в Челябинской области также прошла онлайн-мастерская ГИТИСа с Тарасом Белоусовым, деканом актерского факультета, старшим преподавателем кафедры мастерства актера. Победителями южноуральского этапа предварительных прослушиваний стали трое подростков: школьник из Копейска — Максим Белошаньгин, Екатерина Морозова из Кыштыма, а также Карим Вахитов из Челябинска. По итогам предварительных прослушиваний они рекомендованы к прохождению творческих испытаний для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

ИСТОЧНИК KP.RU