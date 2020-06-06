Обожжено полтела: школьница из Магнитогорска, получившая удар током на железной дороге, находится в тяжелом состоянии

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:54:55+03:00

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Медики рассказали о состоянии 14-летней школьницы, получившей удар током на вагоне в Магнитогорске. Девочка забралась на крышу поезда, чтобы сделать эффектное селфи, но задела высоковольтные провода. Чтобы ее спасти, в Магнитогорск экстренно приехали врачи из Областной детской клинической больницы.

— Проведена операция, оказана вся необходимая помощь, в режиме телеконсультаций даны рекомендации по лечению. Как только состояние ребенка стабилизировалась, под присмотром главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога он был госпитализирован в Областной ожоговый центр, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Медики оценивают состояние девочки как тяжелое, у нее 50 % ожогов тела и множественные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU