2020-06-06T09:54:55+03:00
Происшествия

Обожжено полтела: школьница из Магнитогорска, получившая удар током на железной дороге, находится в тяжелом состоянии

Девочку госпитализировали в Челябинск
Валентина ВАГАНОВА
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Девочка оказалась на больничной койке из-за желания сделать красивый снимок.Девочка оказалась на больничной койке из-за желания сделать красивый снимок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Медики рассказали о состоянии 14-летней школьницы, получившей удар током на вагоне в Магнитогорске. Девочка забралась на крышу поезда, чтобы сделать эффектное селфи, но задела высоковольтные провода. Чтобы ее спасти, в Магнитогорск экстренно приехали врачи из Областной детской клинической больницы.

— Проведена операция, оказана вся необходимая помощь, в режиме телеконсультаций даны рекомендации по лечению. Как только состояние ребенка стабилизировалась, под присмотром главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога он был госпитализирован в Областной ожоговый центр, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Медики оценивают состояние девочки как тяжелое, у нее 50 % ожогов тела и множественные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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