«Зоошизы в своем репертуаре»: матерей возмутила женщина с собакой в магазине Челябинской области

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:32:36+03:00

По словам очевидцев, пес даже не обращал внимание на покупателей. Однако в продуктовый магазин его не стоило заводить. Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

Вместо того чтобы вывести пса, хозяйка повздорила с другими покупателями

Изменить размер текста: A A

На Казачьем рынке в Магнитогорске поругались посетители. Женщина завела в магазин большого хаски, чем возмутила народ.

— Вот такую огромную хаски без намордника сегодня выгуливала тетя, пугая мам с маленьким детьми. Злая тетя, впрочем, тоже была без намордника. Сказала, что ее собачке жарко, и что дети сами должны ходить в намордниках. Кассиры магазина просто стояли и никак не реагировали, несмотря на возмущение покупателей, — анонимно рассказала покупательница в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Чтобы пристыдить собачницу, она стала записывать ее на видео, но этим лишь усилила перепалку.

Пользователи, прочитав пост, тоже начали спорить: одни написали, что хаски — дружелюбные и не нападают на людей, а другие возразили, что порода не имеет значение — собаке в магазине не место.

— В наморднике, без намордника — собаке в магазине делать нечего! Зоошизы в своем репертуаре, скоро с козами и свиньями в магазины ходить будут, — высказалась подписчица группы.

В нашей стране нет единого закона, регулирующего вопрос нахождения питомцев в магазине. В каждом городе его решают на свое усмотрение. Однако магазин может сам запретить входить покупателям с животными, вывесив запрещающий знак.

— В продуктовый магазин с собаками нельзя заходить категорически! — говорит зоозащитник Карен Даллакян. — В Москве возле некоторых супермаркетов установлены прозрачные будки. Они закрываются на ключ и находятся под видеонаблюдением. Такие будки могли бы решить проблему и у нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Моя собака чище людей!»: одни жители Челябинска бесят других, что ходят в супермаркеты с питомцами

Некоторые даже возят животных в продуктовых тележках (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU