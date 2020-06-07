Челябинский Хатико 4 месяца ждет хозяина, который бросил его на автовокзале

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:24:40+03:00

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На автовокзале возле дворца спорта «Юность» уже 4 месяца живет челябинский Хатико. Он ждет хозяина, надеется, что бросивший его человек все-таки вернется. О новом «стороже» областного автовокзала рассказала зоозащитница Светлана Ципровская.

— Собаку оставил прежний хозяин просто на платформе вокзала. Сел в автобус, следующий в другой город... И уехал. Собака продолжает ждать и надеяться до сих пор! — написала девушка на личной странице «Вконтакте».

Хозяин оставил собаку на автовокзале еще весной .

Сейчас она хочет отдать собаку в добрые руки.

— Срочно, очень срочно этой Зайке нужен новый хозяин! Доверчивая, красивая, умная, ухоженная. Возраст не известен. Помогу всем необходимым: кормом, мисками, игрушками, лежанками, осмотром у ветеринара, обработкой, в случае необходимости, оплачу стерилизацию (если не стерильная), — обращается Светлана ко всем неравнодушным.

Если вы хотите приютить бедняжку, можете обратиться к Светлане по номеру: 8-(952)-521-32-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU