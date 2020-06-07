Малкин попал в пятерку сильнейших центральных нападающих НХЛ за десятилетие
Издание The Hockey Writer назвало лучших центрфорвардов НХЛ за десятилетие, в их число вошел известный хоккеист из Магнитогорска Евгений Малкин. Южноуральский спортсмен занял почетное четвертое место в рейтинге.
Возглавил список одноклубник Малкина Сидни Кросби. Вторую строчку рейтинга занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». А третьим стал Патрис Бержерон, играющий за «Бостон».
Напомним, за свою карьеру в НХЛ Евгений Малкин сыграл 907 матчей, забросил 416 шайб и сделал 660 ассистов.
Сейчас хоккеист живет в Америке и играет за клуб «Питтсбург».
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ИСТОЧНИК KP.RU