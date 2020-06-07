2020-06-07T09:46:04+03:00
Общество

Малкин попал в пятерку сильнейших центральных нападающих НХЛ за десятилетие

Южноуральский хоккеист занял 4 место
Ангелина ЗАКИРОВА
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Евгений Малкин стал одним из лучших центральных нападающих за последнии 10 лет. Фото: instagram.com/e.malkin71genoЕвгений Малкин стал одним из лучших центральных нападающих за последнии 10 лет. Фото: instagram.com/e.malkin71geno
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Издание The Hockey Writer назвало лучших центрфорвардов НХЛ за десятилетие, в их число вошел известный хоккеист из Магнитогорска Евгений Малкин. Южноуральский спортсмен занял почетное четвертое место в рейтинге.

Возглавил список одноклубник Малкина Сидни Кросби. Вторую строчку рейтинга занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». А третьим стал Патрис Бержерон, играющий за «Бостон».

Напомним, за свою карьеру в НХЛ Евгений Малкин сыграл 907 матчей, забросил 416 шайб и сделал 660 ассистов.

Сейчас хоккеист живет в Америке и играет за клуб «Питтсбург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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