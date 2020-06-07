Челябинец спас косулю, попавшую в ловушку

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:03:28+03:00

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Вечером в субботу, 6 июня, Челябинец Денис Ибрагимов прогуливался по лесу и увидел, как косуля упала в яму с арматурой. Он решил помочь бедному животному: сразу же вызвал МЧС и ждал, пока спасатели приедут, чтобы вытащить косулю.

Челябинец спас косулю .

Челябинец рассказал, что сотрудники МЧС ехали более часа, зато оперативно спасли животное из западни и отвезли его в зоопарк.

Фото: twitter.com/HePastAway

Операцию по спасению Денис Ибрагимов, можно сказать, транслировал в прямом эфире у себя в соцсетях, выкладывая фото и видео каждого действия спасателей.

Фото: twitter.com/HePastAway

Фото: twitter.com/HePastAway

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ИСТОЧНИК KP.RU