Челябинец спас косулю, попавшую в ловушку
Вечером в субботу, 6 июня, Челябинец Денис Ибрагимов прогуливался по лесу и увидел, как косуля упала в яму с арматурой. Он решил помочь бедному животному: сразу же вызвал МЧС и ждал, пока спасатели приедут, чтобы вытащить косулю.
Челябинец спас косулю .
Челябинец рассказал, что сотрудники МЧС ехали более часа, зато оперативно спасли животное из западни и отвезли его в зоопарк.
Фото: twitter.com/HePastAway
Операцию по спасению Денис Ибрагимов, можно сказать, транслировал в прямом эфире у себя в соцсетях, выкладывая фото и видео каждого действия спасателей.
Фото: twitter.com/HePastAway
Фото: twitter.com/HePastAway
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ИСТОЧНИК KP.RU