Чемпион мира по спортивной гимнастике вместо Бали отправился в Челябинскую область
Абсолютный мировой чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отправился на уральское Бали вместе с женой. Спортсмена не ожидал увидеть бирюзовую воду и белоснежный берег, приехав в Кыштым.
— «Шаг Вперед». Или как мы съездили на Каолиновый карьер, — написал Артур Далалоян в Instagram. — Как вам цвет воды?
В свои 24 года Артур уже заслуженный мастер спорта России, а также 5-кратный чемпион Европы и 3-кратный чемпион мира. Он первый в России, кто стал абсолютным мировым чемпионом по спортивной гимнастике в XXI веке. До него такой результат показал только Николай Крюков в 1999 году.
Как похвастался Артур в соцсетях, он — любящий муж и счастливый отец двоих детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU