2020-06-07T12:52:59+03:00
Общество

Чемпион мира по спортивной гимнастике вместо Бали отправился в Челябинскую область

Спортсмена поразила бирюзовая вода карьера
Ангелина ЗАКИРОВА
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Гимнаст приехал в Кыштым и посетил уральское Бали. Фото: instagram.com/real_artur/Гимнаст приехал в Кыштым и посетил уральское Бали. Фото: instagram.com/real_artur/
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Абсолютный мировой чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отправился на уральское Бали вместе с женой. Спортсмена не ожидал увидеть бирюзовую воду и белоснежный берег, приехав в Кыштым.

— «Шаг Вперед». Или как мы съездили на Каолиновый карьер, — написал Артур Далалоян в Instagram. — Как вам цвет воды?

В свои 24 года Артур уже заслуженный мастер спорта России, а также 5-кратный чемпион Европы и 3-кратный чемпион мира. Он первый в России, кто стал абсолютным мировым чемпионом по спортивной гимнастике в XXI веке. До него такой результат показал только Николай Крюков в 1999 году.

Как похвастался Артур в соцсетях, он — любящий муж и счастливый отец двоих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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