2020-06-09T07:07:31+03:00
Общество

Граффити-художник нарисовал портрет Владимира Высоцкого на гараже в Челябинске

Скоро в городе появятся еще портреты Пушкина и Цоя
Валентина ВАГАНОВА
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Граффити находится на перекрестке улиц Нагорной и Российской. Фото: Тимур АбдуллаевГраффити находится на перекрестке улиц Нагорной и Российской. Фото: Тимур Абдуллаев
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Известный уличный художник Тимур «Бразил» Абдуллаев украсил Челябинск еще одним граффити. На гараже в центре города он нарисовал портрет Владимира Высоцкого с цитатой из его стихотворения «Маски». Работа получилась впечатляющей за счет необычной точечной техники.

— Мне помогли ребята из центра фрезеровки «Фреза», нарезали супер дорогущий трафарет. Это проекта «Лица», будет еще несколько портретов в такой технике: Пушкин, Виктор Цой, дальше посмотрим, — рассказал Бразил корреспонденту КП-Челябинск.

Портрет выполнен в точечной технике. Фото: Тимур Абдуллаев

Портрет выполнен в точечной технике. Фото: Тимур Абдуллаев

Граффити можно посмотреть на перекрестке улиц Нагорной и Российской. Кстати, два года назад граффити-художник уже изображал на гараже портрет Высоцкого. Идею придумал его знакомый, в честь своего отца, который очень любил этого поэта.

Напомним, на днях Тимур Абдуллаев со своей командой нарисовал огромное граффити, посвященное врачам-героям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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