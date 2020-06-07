«Спасибо за ваш труд»: в Челябинске появилось граффити, посвященное врачам-героям

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:32:08+03:00

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Возле «Родника» появилось граффити, посвященное врачам-героям. На рисунке изображены медики в масках и очках на фоне российского флага, а справа авторы оставили подпись: «Спасибо за ваш труд».

В левом верхнем углу художники написали: «С Днем России». Очевидно, стену украсили к празднику и решили поздравить медработников, которые во время пандемии находятся на «передовой».

Читатель «Комсомольской правды», проезжая мимо, сфотографировал граффити и поделился снимком.

Фото: читатель КП

Напомним, на днях художники Ассоциации «Граффити Россия» украсили фасад дома № 160а на проспекте Победы, изобразив белую львицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU