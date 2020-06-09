Красота да и только: «Таганай» вошел в десятку красивейщих нацпарков России

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:14:43+03:00

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Повод для гордости: «Таганай» вошел в список красивейших национальных парков России. На девятое место после природных зон Ялты, Алтая и Сочи поставили подписчики «Радио России» в социальных сетях.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», нацпарк, который недавно стал вновь принимать гостей, сейчас готовится к масштабному обновлению. В 2019 году объект попал в федеральный проект по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Благодаря этому уже сейчас идет строительство нового эколого-туристического комплекса «Где Европа встречается с Азией» в урочище Семибратка, который в перспективе станет одним из центральных входов в национальный парк.

— Первые туристы смогут пройти по новому маршруту уже в конце этого года. К этому времени в районе Семибратки обустроят кольцевую 4-километровую тропу с двумя смотровыми площадками, которые планируется сделать на двух «братьях» из семи. С них откроется панорама не только Большого Таганайского хребта, но и Александровской сопки и Златоуста. А в 2021 году в урочище Семибратка планируется обустроить визит-центр с экспозицией. После завершения обустройства эколого-туристический комплекс «Здесь Европа встречается с Азией» национального парка станет еще одной точкой притяжения туристов, — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

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ИСТОЧНИК KP.RU