2020-06-09T18:14:43+03:00
Общество

Красота да и только: «Таганай» вошел в десятку красивейщих нацпарков России

Не так давно природную зону вновь открыли для туристов
Поделиться:
Уже сейчас в парке идет строительство нового центра притяжения. Фото: vk.com/fgby_np_taganayУже сейчас в парке идет строительство нового центра притяжения. Фото: vk.com/fgby_np_taganay
Изменить размер текста:

Повод для гордости: «Таганай» вошел в список красивейших национальных парков России. На девятое место после природных зон Ялты, Алтая и Сочи поставили подписчики «Радио России» в социальных сетях.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», нацпарк, который недавно стал вновь принимать гостей, сейчас готовится к масштабному обновлению. В 2019 году объект попал в федеральный проект по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Благодаря этому уже сейчас идет строительство нового эколого-туристического комплекса «Где Европа встречается с Азией» в урочище Семибратка, который в перспективе станет одним из центральных входов в национальный парк.

— Первые туристы смогут пройти по новому маршруту уже в конце этого года. К этому времени в районе Семибратки обустроят кольцевую 4-километровую тропу с двумя смотровыми площадками, которые планируется сделать на двух «братьях» из семи. С них откроется панорама не только Большого Таганайского хребта, но и Александровской сопки и Златоуста. А в 2021 году в урочище Семибратка планируется обустроить визит-центр с экспозицией. После завершения обустройства эколого-туристический комплекс «Здесь Европа встречается с Азией» национального парка станет еще одной точкой притяжения туристов, — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вооруженное ограбление: в Златоусте вынесли приговор сотруднику банка за кражу
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
Погода в Челябинске на 10 июня 2020: день простоять и ночь продержаться
Эффективнее коронавируса: челябинцы взбунтовались против строительства сотовой башни под окнами
Челябинцы делятся лайфхаками по борьбе с жарой в социальных сетях
Красота да и только: «Таганай» вошел в десятку красивейщих нацпарков России
Туризм возрождается: Челябинск возобновляет курортное авиасообщение
В Курганской области продлили запрет на въезд по трассам из трех регионов
Коронавируса нет: на пляжах Челябинска не соблюдаются карантинные ограничения
Увеличение детского пособия в Курганской области 2020: какой размер, с какого числа, будет ли перерасчет
Экс-замглавы района в Челябинской области получил два года условный срок за мошенничество
«Салют — не основная версия»: новые подробности ночного пожара на Увильдах
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Алексей Текслер вручил главе Нагайбакского района синюю папку
Часть Челябинска на целый день останется без холодной воды
«Пострадали новый пирс и яхта»: ночная вечеринка на Увильдах обернулась крупным пожаром
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
Райффайзенбанк вступил в программу льготного кредитования системообразующих предприятий
Мина и гробы: в Челябинске составили рейтинг необычного мусора, который жители выкидывают на свалку
«Это не космическая станция!». В Нагайбаке Текслер устроил разнос за очистные
Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера