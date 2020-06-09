Челябинцы делятся лайфхаками по борьбе с жарой в социальных сетях

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:42:11+03:00

Самым популярным решением, хоть и не слишком эстетичным, стал кондиционер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие несколько дней на Южном Урале будет под 30 градусов

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Сразимся вместе: Пользователи социальных сетей Челябинской области начали делиться друг с другом методами по борьбе с жарой. Ближайшие несколько дней в регионе будет стоять жаркая погода без осадков.

Первым и самым очевидным решением проблемы, по мнению читателей «Полит74», станет установка кондиционера. Иметь возможность подстроить температуру комнаты под себя неплохо, однако установка и обслуживание оборудования гораздо дороже, чем бюджетный вентилятор.

Другими же вариантами, которые предложили пользователи стали прохладительные напитки и отказ от тяжелой и жирной пищи. Многие также посоветовали отправится на отдых у озера, однако, учитывая режим повышенной готовности, идея кажется не самой удачной.

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ИСТОЧНИК KP.RU