Челябинцы делятся лайфхаками по борьбе с жарой в социальных сетях
Сразимся вместе: Пользователи социальных сетей Челябинской области начали делиться друг с другом методами по борьбе с жарой. Ближайшие несколько дней в регионе будет стоять жаркая погода без осадков.
Первым и самым очевидным решением проблемы, по мнению читателей «Полит74», станет установка кондиционера. Иметь возможность подстроить температуру комнаты под себя неплохо, однако установка и обслуживание оборудования гораздо дороже, чем бюджетный вентилятор.
Другими же вариантами, которые предложили пользователи стали прохладительные напитки и отказ от тяжелой и жирной пищи. Многие также посоветовали отправится на отдых у озера, однако, учитывая режим повышенной готовности, идея кажется не самой удачной.
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ИСТОЧНИК KP.RU