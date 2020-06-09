2020-06-09T18:58:16+03:00
Общество

Эффективнее коронавируса: челябинцы взбунтовались против строительства сотовой башни под окнами

Горожане утверждают, что постройка не согласована
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые граждане также испугались вредного воздействия от постройкиНекоторые граждане также испугались вредного воздействия от постройки
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Мода на снос вышек сотовой связи дошла до Челябинска: жители нескольких пятиэтажек на шоссе Металлургов выступили с акцией протестов против установки башни компании Tele2 под их окнами.

Сами горожане отметили, что постройка не только не согласована с ними, но и может угрожать здоровью их и их детей. В результате около 90 жителей собрали подписи против появления вышки в их дворах.

В пресс-службе компании Tele2 в свою очередь отметили, что все разрешения на установку были получены, однако после бунта местных жителей решили приостановить работы на объекте и начать разговор с горожанами.

— Главный принцип, которым компания руководствуется при строительстве объектов сетевой инфраструктуры — удовлетворение потребностей клиентов. Так как ведение работ вызывает беспокойство у местных жителей, мы приостанавливаем монтаж оборудования и будем продолжать диалог с людьми, — рассказали в компании-операторе.

Кроме того, Tele2 решили успокоить тех граждан, которые действительно испугались вредного воздействия сотовых сетей.

— Оборудование всех базовых станций Tele2 работает в пределах допустимой мощности. До запуска базовой станции, а также в течение всего периода эксплуатации органы Роспотребнадзора контролируют соответствие показателей электромагнитного излучения нормативам, которые установлены действующим законодательством, — подчеркнули в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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