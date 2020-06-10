Известный сатирик, уроженец Челябинска Анатолий Трушкин скончался от коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:03:53+03:00

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В Москве от коронавируса скончался известный сатирик Анатолий Трушкин. Он был родом родом из Челябинска и умер в 78 лет.

Как сообщает KP.RU, заболевание протекало в тяжелой форме. Трушкин болел больше месяца, а в реанимации провел три недели.

Затем состояние писателя улучшилось, врачи перевели его из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Через несколько дней писателю стало хуже.

Месяц назад Анатолий Трушкин рассказывал «КП» о своей болезни. Из-за коронавируса каждое слово давалось ему с трудом. Но юморист верил, что через несколько дней ему станет лучше.

— К этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесет. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло, — говорил писатель.

У юмориста остались жена и дочь.

Анатолий Трушкин родился в Челябинске. В 2022 году стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое». Она вручается тем. кто прославил город и область за пределами региона.

Трушкин был автором 10 книг и сценаристом трех сериалов. Кроме этого, три его юмористических рассказа стали основой для серий детской юмористической программы «Ералаш». С рассказами Трушкина выступали и другие сатирики — Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур.

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ИСТОЧНИК KP.RU