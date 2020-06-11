2020-06-11T10:19:02+03:00
Общество

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян взял на контроль историю с истощенными животными на свердловской ферме

Медведя здесь держат в грязной клетке, а верблюда кормят гнилой морковью [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Животные находятся в плохом состоянии. Кто их до него довел, сейчас выясняется. Фото: Елена Хабарова.Животные находятся в плохом состоянии. Кто их до него довел, сейчас выясняется. Фото: Елена Хабарова.
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Уральцев ужаснули кадры, снятые на оленьей ферме в Сысертском районе, что на границе Свердловской и Челябинской областей. Посетители обнаружили там тесную ржавую клетку, в которой находился истощенный медведь. А неподалеку в загоне был еще и страдающий верблюд.

— По внешнему виду за бедным медведем совсем нет ухода, вся шерсть в грязных колтунах. Мишка спит в своих экскрементах и остатках гниющего мяса, овощей. Температура воздуха была 29 градусов, а у мишки даже не было воды. На выезде из парка есть еще один загон. Там обитает верблюд, но от него осталось только одно название. Он жалостно лежит в куче гнилой моркови, пытаясь отыскать хоть что-то съедобное, — рассказала на своей странице в Инстаграме екатеринбурженка Елена Хабарова.

Елена написала жалобы в прокуратуру, полицию, Госдуму и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Проверка уже началась. Также Елена обратилась к челябинскому зоозащитнику Карену Даллакяну.

— Это другая область, у нас рычагов воздействия мало. Но мы держим руку на пульсе. Я свяжусь с Росприроднадзором по Уральскому федеральному округу, чтобы они взяли ситуацию на галочку, отправили туда своих инспекторов и выяснили, что происходит, — рассказал КП-Челябинск Карен Даллакян. — Я думаю, горе-владельцы будут наказаны за все, что они натворили. Вопрос стоял, сможем ли мы принять этих животных. Да, мы поможем, подключимся.

В Свердловской области обнаружили истощенных животных на ферме.Видео: instagram.com/Елена Хабарова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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