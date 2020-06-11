2020-06-11T12:01:40+03:00
Общество

Прощай, самоизоляция! Челябинская область возвращается к привычной жизни

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер
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Челябинск возвращается к привычной жизни.Челябинск возвращается к привычной жизни.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В четверг, 11 июня, глава региона обнародовал долгожданую для жителей Южного Урала новость. Постепенно мы возвращаемся к привычному образу жизни. Власти этапами снимают ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса 1 апреля. Прощай, самоизоляция!

— Хотел бы еще раз подчеркнуть коллеги, что жизнь поэтапно возвращается в привычное русло. От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных — и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь, — подчеркнул Алексей Текслер.

Однако бдительность никто не отменял. По-прежнему важным условием нормализации жизни станет строгое соблюдение санитарно-эпидемиолонических требований.

— Нужно каждый день этим заниматься, и мы сможем перейти в обычный нормальный ритм нашей жизни, — подчеркнул Текслер.

В первую очередь, речь о масочном режиме, соблюдении норм гигиены и социального расстояния в полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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