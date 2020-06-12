2020-06-12T13:02:07+03:00
Общество

Суслики из Челябинска объелись чипсами и солеными сухарями

Горожан просят не подкармливать их вредной пищей
Лидия ПЕСКОВА
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У челябинских сусликов - малыши. Для них вредная пища еще опаснее. Фото: Елена Касьянова.У челябинских сусликов - малыши. Для них вредная пища еще опаснее. Фото: Елена Касьянова.
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В Ботаническом саду Челябинска, что разбит при ЧелГУ, живут дикие суслики. Горожане, гулящие в саду, постоянно стараются их подкормить. Иногда — вредной пищей.

— Люди приносят сусликам чипсы, кукурузные палочки, соленые сухарики с ароматизаторами, соленые и жаренные орехи. Иногда сусликам перепадают булочки и печенье. Эта пища для сусликов очень вредная. Не давайте им эти вещи, от такой еды суслики могут погибнуть, — предупреждают сотрудники Ботанического сада.

Не так давно у местных сусликов родились малыши. Для них вредная пища еще опаснее, чем для взрослых животных.

Суслята вышли из норки в Ботаническом саду Челябинска.Видео: Ботанический сад.

Если хочется дать зверьку лакомство, лучше приносить с собой корнеплоды и фрукты, сырые орехи или сырые семечки. Также суслики любят листья и сухофрукты, но не цукаты.

А еще в саду просят не кормить карпов в пруду. Рыбы сытые, за ними ухаживают специально обученные люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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