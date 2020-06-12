Суслики из Челябинска объелись чипсами и солеными сухарями
В Ботаническом саду Челябинска, что разбит при ЧелГУ, живут дикие суслики. Горожане, гулящие в саду, постоянно стараются их подкормить. Иногда — вредной пищей.
— Люди приносят сусликам чипсы, кукурузные палочки, соленые сухарики с ароматизаторами, соленые и жаренные орехи. Иногда сусликам перепадают булочки и печенье. Эта пища для сусликов очень вредная. Не давайте им эти вещи, от такой еды суслики могут погибнуть, — предупреждают сотрудники Ботанического сада.
Не так давно у местных сусликов родились малыши. Для них вредная пища еще опаснее, чем для взрослых животных.
Суслята вышли из норки в Ботаническом саду Челябинска.Видео: Ботанический сад.
Если хочется дать зверьку лакомство, лучше приносить с собой корнеплоды и фрукты, сырые орехи или сырые семечки. Также суслики любят листья и сухофрукты, но не цукаты.
А еще в саду просят не кормить карпов в пруду. Рыбы сытые, за ними ухаживают специально обученные люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU