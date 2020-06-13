Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин вернулся в Челябинск и будет работать в «Тракторе»

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:45:45+03:00

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Природа настолько очистилась, что в Челябинск вернулся… известный шоумен Стас Ярушин. Мы не могли не вспомнить эту шутку, просчитав пост актера и юмориста, где он сообщает, что теперь будет работать в «Тракторе».

На днях Стас Ярушин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

— А вот теперь, я с большим желанием приезжаю в свои родной город, — признался комик.

Он отмечает, что город стал меняться в лучшую сторону.

— Это происходит медленно, но верно. Потому что невозможно сделать все и сразу в Челябинске то, что убивалось годами! Мы, в свои годы, очень много сделали для Челябинска и области своеи творческои диаспорои прославляя регион в России и не только. Мы всегда что-то делали для нашего города и не забывали кто мы и откуда. Затем, со сменои власти в области, нас забыли на долгие годы. Лично мне было непонятно почему и глубоко все равно. Значит, так видимо надо, думал я. Ну а на сегодняшнии день все иначе.

Как сообщил Стас Ярушин, вместе со своей командой Y-Generation production он будет работать в системе хоккеи ного клуба.

yarushinstanislav А вот теперь, я с большим желанием приезжаю в свои роднои город - сказал я вчера в завершении нашего долгого, душевного и конструктивного диалога с Губернаторомом Челябинскои области Алексеем Леонидовичем Текслером @alexeytexler.official Деи ствительно, город стал меняться в лучшую сторону. Это происходит медленно, но верно. Потому что невозможно сделать все и сразу в Челябинске то, что убивалось годами! Мы, в свои годы, очень много сделали для Челябинска и области своеи творческои диаспорои прославляя регион в России и не только. Мы всегда что-то делали для нашего города и не забывали кто мы и откуда. Затем, со сменои власти в области, нас забыли на долгие годы. Лично мне было непонятно почему и глубоко все равно. Значит, так видимо надо, думал я Ну а на сегодняшнии день все иначе. Спасибо Алексеи Леонидович за вашу мотивационную речь, которую Вы, пару трои ку месяцев назад, до карантина, донесли до нас. До всех тех Челябинцев, кто добился успехов в разных направлениях и продолжает добиваться! Для меня, как для фаната города, стало понятно что я вернулся . Душои точно! Ну и конечно делом! И мне приятно сообщить всем поклонником нашего ХК Трактор @hc_traktor что в этом сезоне я и моя команда Y-Generation production будет работать в системе хоккеи ного клуба. Об это мы договорились с президентом клуба Алексеем Леонидовичем Текслером и генеральным директором ХК Трактор Иваном Савиным @savinivan Надеюсь на длительное и продолжительное сотрудничество. Мы не подведе м! Но главное результат команды, которыи мы жде м уже много лет! В общем будет интересно! Я снова с тобои моя дорогая Челяба! #стасярушин #алексейлеонидовичтекслер #ивансавин #алексейтекслер #хктрактор

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