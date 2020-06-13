«Такое есть брезгливо»: челябинские феминистки усмотрели отсыл к порносайту в рекламе ларька с бургерами

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:41:06+03:00

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«Никто не жарит так, как мы»: в Челябинске ларек с фаст-фудом под названием Burger Hub оформили в стилистике схожего по названию порнографических сайтов. Это привлекло внимание феминисток, активно следящих за рекламой в городе.

— Рекламировать что-то, отсылая к сайту, который замешан в торговле людьми, в сексуальной эксплуатации и массовых изнасилованиях, значит поддерживать все вышеперечисленное. Кто вообще в здравом уме будет рекламировать еду вот так? — говорится в сообществе «Челябинская Феминистская Агитгруппа» во ВКонтакте. — Типа, что такое можно есть с шуткой ниже пояса? Да такое есть вообще само по себе брезгливо.

Ранее феминистки подвергали критике рекламу, использующую изображения полуобнаженных женщин или образы с намеками.

— И в рекламе, и в фильмах женщин представляют либо сексуальными игрушками, либо женами-обслугами. Нам показывают женщин, всегда готовых к сексу, повсеместно присутствуют лозунги с намеком, — комментировала в интервью КП-Челябинск лидерка феминистической агитгруппы София Раевская.

За что борются современные феминистки, почему нельзя носить каблуки и как найти идеального мужа, — читайте в нашем интервью.

«Нас окружают женщины, всегда готовые на постель»: челябинская феминистка об альфа-самцах и каблуках 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU