«Из нас делают женщин, всегда готовых на постель»: челябинская феминистка об альфа-самцах и каблуках

В Челябинске появились листовки, призывающие женщин бороться за свои права, а выступления против сексистской рекламы поддержала даже глава УФАС Анна Козлова.

Об этом говорим с лидеркой феминистической агитгруппы Софией Раевской. Из соображений личной безопасности она попросила не показывать ее лицо.

КАК ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕНЩИН

— Сегодня у женщин есть возможность голосовать, работать и носить штаны. Разве мало?

— Капиталисты стремятся нажиться на женщинах — продают им точно такие же товары, как для мужчин, но дороже. Эксплуатируют женские тела в рекламе, организуют индустрию проституции и порнографии. Стимулируют женщин скупать косметику, делать пластические операции для исправления якобы непривлекательной внешности.

«Нас окружают женщины, всегда готовые на постель»: челябинская феминистка об альфа-самцах и каблуках 00:00 00:00

— И рожать нам в этой бешеной жизни некогда...

— Для улучшения демографии необходимо создать условия, чтобы женщины не боялись завести ребенка. Ребенок сейчас — роскошь: товары для детей дорогие, а пособия низкие. Женщина не может найти работу после декрета, места в детсадах не всегда дают вовремя.

Сексуальная женщина — маст хэв рекламщиков

— А что плохого в рекламе с красотками?

— И в рекламе, и в фильмах женщин представляют либо сексуальными игрушками, либо женами-обслугами. Нам показывают женщин, всегда готовых к сексу, повсеместно присутствуют лозунги с намеком.

Женщин никто не стремиться защитить — наказания за изнасилования не соответствуют степени вреда, а расследования очень часто не доходят до суда. Домашнее насилие декриминализовано, нет системы кризисных центров для жертв домашнего насилия.

— Вас поддержала глава Челябинского УФАС Анна Козлова. Ожидали такого отклика?

— Честно говоря, не ожидали. Радует, что наша позиция находит поддержку, особенно со стороны власть имущих. Это было изображением девушки с открытым ртом, которая ест суши. Мы опубликовали пост, его подхватили СМИ, после чего отреагировала антимонопольная служба. В итоге владельцы суши-бара сделали про нас ответный мем: парень идет с девушкой за ручку, но оборачивается на другую девушку, типа феминисток волнует реклама, а не домашнее насилие, изнасилования и так далее.

Суши-бар сделал несколько мемов про феминисток

— Почему вы критикуете кризисные центры, в том числе православный «Берег», где помогают женщинам?

— Они пишут, что оказывают помощь беременным и женщинам с детьми. А если она просто оказалась в сложной ситуации, помогать никто не собирается? Сразу видно: женщина нужна пока вынашивает ребенка или воспитывает его. Этим центром руководит представитель РПЦ, который продвигает «пролайф» идеологию — агитирует за отказ от абортов.

В своих агитматериалах они давят на эмоции. Необходимо отметить, что Всемирная организация здравоохранения видит основную проблему в том, что аборты делают непрофессионалы в кустарных условиях с нарушением всех рекомендаций. Более того, у «Берега» ограничены ресурсы: они убедят отказаться от аборта 10000 женщин, а помочь смогут только 100.

САМА ВИНОВАТА?

— Как хороший мужчина вдруг становится тираном? Самый частый комментарий в новостях про домашнее насилие: «Сама виновата».

— Просто женщина придерживается той модели, которую ей внушали с детства. В нашей культуре считается, что мужчина должен быть грубым, проявлять свою настойчивость.

Рождение ребенка — сложный момент. Может сломаться психика, могут возникнуть проблемы со здоровьем, сказывается и нехватка денежных средств. Женщина попадает в зависимое положение: в декрете она вынуждена жить на деньги мужа. В условиях ощущения неограниченной власти мужчина решает, что он может потребовать все что угодно от жены и наказать за неподчинение.

Женщина терпит, ведь ее все время учат, что нужно идти до конца, за «любовь» и за сохранение «семьи» нужно бороться.

Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Часто мужчина избивает свою жену, потом пытается задобрить ее букетами и конфетами. Она прощает его, потому что любит, или у нее просто нет выбора. Некоторое время все хорошо, пока не начинается новый конфликт.

В США есть такая практика, что если подано заявление и женщина его забирает, расследование продолжается. Это правильный подход, так как женщину можно угрозами и давлением принудить отказаться от своих показаний, а человек, совершивший преступление против самых близких, непременно должен понести наказание по всей строгости.

ИСТОРИЯ ВОЙНОВЫХ — КЛАССИКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Не так давно в СМИ прогремел случай с хоккеистом из Челябинска Вячеславом Войновым, которого арестовали за насилие над женой. Его жена, якобы она упала дома. О чем утверждала в полиции. Но ей не поверили и хоккеиста посадили.

— В чем уникальность случая с Войновым для нас?

— Во-первых, изначально соседи вызвали полицию, так как услышали крики, значит кричала она довольно громко. Если она действительно просто поскользнулась, она бы кричать не стала. Во-вторых, толчок — это уже насилие и довольно опасное действие. Можно толкнуть человека с лестницы. Потенциально это так же опасно, как и избиение. И, наконец, что мешало человеку, у которого имеются деньги и связи, заставить жену отказаться от своих слов? Абсолютно ничего.

Это было правильно — абьюзер ( человек, совершающий насилие) должен знать, что понесет заслуженное наказание. И не только в тюрьме, а еще потеряет карьеру, друзей, высокий статус.

Очень часто в России бывает иначе и известных личностей оправдывают только за их профессиональные достижения.

— Как же найти идеального мужа?

— Стоит обратить внимание, испытывает ли человек вспышки гнева, может ли пнуть собаку или кошку, есть ли у него конфликты с коллегами и друзьями, есть ли проблемы с алкоголем, азартными играми.

Но такие признаки, по которым можно определить, будет ли мужчина проявлять агрессию к близким, присутствуют далеко не всегда...

Нужно, чтобы отношения в семье строили на партнерских позициях, где каждый выполняет какие-то обязанности по договоренности. Распространенное заблуждение, что муж феминистки — тряпка. У человека любого пола должен быть внутренний стержень, кроме того, он должен быть разносторонне развит. Почему-то женщина должна входить в горящую избу и коней на скаку останавливать. А мужчины?

Челябинские феминистки активно занимаются агитацией на улицах

ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА

— Есть мнение, что феминистки не бреются, не носят юбки и отвергают макияж. Где золотая середина?

— Есть такой минимум: женщине не обязательно делать то, что не делают мужчины. Какого мужчину мы считаем красивым и опрятным? У него подстрижены ногти, руки чистые, аккуратная стрижка, одежда отглажена. Все, что идет во вред здоровью — вещи излишние.

Женщине диктуют, как выглядеть — во всех фильмах показывают, что женщина — это накрашенное существо на каблуках. Это уже звучит как личная обязанность.

Феминистки не просто так критикуют какие-то вещи. Доказан вред от тех же самых каблуков. Косметика отнимает много времени, поэтому девушки опаздывают на учебу или работу, могут возникнуть проблемы с кожей.

Есть много вещей, которые помешают в экстренной ситуации. В узком платье или на каблуках женщина не убежит от насильника. Она, скорее всего, споткнется и вывихнет ногу. Испугалась, заплакала, тушь потекла, в глаза попала — ничего не видно. Как будто все сделано нарочно, чтобы женщине было неудобно себя защитить.

— Если бойфренд спрашивает: «Ты для кого так накрасилась?», а я хочу накраситься. Это ограничение?

— Я бы засчитала это за комплимент. Со стороны партнера надо предоставить свободу действия своей второй половинке, нужно уважать интересы друг друга. И поддерживать.

— Есть мнение, что уступить феминистке место в транспорте — значит оскорбить ее, показав, что она слабая и не может доехать стоя.

— Это элементарное проявление вежливости. В таком случае я просто поблагодарю человека. Но у некоторых есть мнение, что, я тебе дверь придержал, теперь ты должна со мной отношения строить, а если вы хотите равные права, мы не будем проявлять сочувствия.

Сколько раз вам уступали место или помогали нести тяжелые сумки? Мне всего один раз уступили место, дверь никто не придерживал. Женщины сами это делают гораздо чаще.

— В челябинскую политику проходит все больше женщин...

— Несколько раз мы подавали заявки на проведение митингов, но нас отодвигали на край города или предлагали неудобное время. Женщинам нужна власть, которая действительно будет защищать их интересы. В условиях парламентаризма и господствующего патриархата это невозможно. Женщинам необходимо самим организованно вести борьбу за лучшее будущее.

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