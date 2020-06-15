Пилотный проект: в Челябинске появились площадки для раздельного сбора мусора
Почти как в Европе: в Челябинске начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.
Пока будет задействовано 25 площадок для контейнеров в двух районах города — Парковом-2 и Академ Риверсайде. Самих контейнеров будет два вида: обычный и предназначенный для отходов, которые можно будет переработать. При этом чиновник отметил, что такие контейнеры могут появиться и в других районах города.
Если проект будет удачным и жители действительно будут сортировать мусор на смешанный и вторсырье, то будем предлагать другим управляющим компаниям также принять участие в установке.
РАНЕЕ НА ТЕМУ
Челябинская область первой в России переходит на раздельный сбор мусора
Сортировка отходов станет обязательной, если на площадке стоит красный и зеленый контейнеры (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU