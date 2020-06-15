Пилотный проект: в Челябинске появились площадки для раздельного сбора мусора

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:47:15+03:00

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Почти как в Европе: в Челябинске начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

Пока будет задействовано 25 площадок для контейнеров в двух районах города — Парковом-2 и Академ Риверсайде. Самих контейнеров будет два вида: обычный и предназначенный для отходов, которые можно будет переработать. При этом чиновник отметил, что такие контейнеры могут появиться и в других районах города.

Если проект будет удачным и жители действительно будут сортировать мусор на смешанный и вторсырье, то будем предлагать другим управляющим компаниям также принять участие в установке.

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ИСТОЧНИК KP.RU