2020-06-15T11:18:42+03:00
Происшествия

В Челябинске воровка вынесла из «Ашана» полный рюкзак зубной пасты и косметики

Женщину остановил охранник
Ирина ФАДЮШИНА
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Украденное женщина спрятала в рюкзакУкраденное женщина спрятала в рюкзакФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРК «Родник», задержали воровку. 31 тюбик зубной пасты, косметику и детские товары на сумму более 4,5 тыс. она положила в рюкзак и пронесла мимо кассы. Воровку заметил охранник и вызвал сотрудников Росгвардии.

— 31-летняя подозреваемая была задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар изъят, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Награбленное женщина, вероятно, хотела продать. О женщине известно, что она живет в Копейске и уже была судима. По информации КП-Челябинск в магазине она была с ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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