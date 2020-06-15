В Челябинске воровка вынесла из «Ашана» полный рюкзак зубной пасты и косметики

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРК «Родник», задержали воровку. 31 тюбик зубной пасты, косметику и детские товары на сумму более 4,5 тыс. она положила в рюкзак и пронесла мимо кассы. Воровку заметил охранник и вызвал сотрудников Росгвардии.

— 31-летняя подозреваемая была задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар изъят, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Награбленное женщина, вероятно, хотела продать. О женщине известно, что она живет в Копейске и уже была судима. По информации КП-Челябинск в магазине она была с ребенком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU