2020-06-16T19:02:36+03:00
Общество

От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы

Народные избранники отчитались о доходах и имуществе
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Спойлер прямо на фото. Фото: коллаж, пресс-служба челябинской гордумыСпойлер прямо на фото. Фото: коллаж, пресс-служба челябинской гордумы
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Смотрим на собственность власти: депутаты челябинской гордумы опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год. Смотрим, кто оказался богаче и кто может похвастаться большим количеством недвижимости.

Возглавляет список депутат от Советского района Виталий Рыльских с доходом в более чем 200 млн рублей. При этом Рыльских может похвастаться и неплохим количеством недвижимости: шесть земельных участков, три жилых дома, несколько нежилых помещений в собственности и доле, а также квартира. Кроме того, у депутата в собственности есть премиальный Rolls Royce, а также снегоход и мотолодка.

Депутат Рыльских оказался самым богатым в гордуме

Депутат Рыльских оказался самым богатым в гордуме

Следом за ним идет представитель Курчатовского района Иван Клушин. Его доход хоть и меньше — 145 млн, но по части собственности он может переплюнуть почти всех — одних земельных участков 19 штук. При этом у депутата и неплохой автопарк — девять машин разных классов: от «Лексуса» до «Камаза».

У Федора Клушина - рекордное количество недвижимости

У Федора Клушина - рекордное количество недвижимости

Третье место в топе занял коллега Клушина по району Илья Мительман. За 2019 год он заработал 81 млн рублей. В его собственности две квартиры, а также несколько земельных участков, а также доли от жилых домов. При этом Мительман стал одним из немногих депутатов без автомобиля.

Ни у Мительмана, и у его супруги в собственности нет машин

Ни у Мительмана, и у его супруги в собственности нет машин

Кроме того, можно обратить внимание и на жен депутатов. Больше всего за 2019 год задекларировала супруга представителя от Ленинского района Олега Толмачева. Обогнав Мительмана, она заработала чуть больше 117 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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