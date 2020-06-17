2020-06-17T05:57:31+03:00
Общество

В следственных изоляторах Челябинской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Право отдать свой голос здесь сохранили более 2,5 тысяч человек
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей.В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области приступили к подготовке к всероссийскому голосованию.

В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей. Право отдать свой голос имеют более 2300 подозреваемых и обвиняемых, около 120 осужденных на принудительные работы.

Голосовать также будут 150 человек, находящихся под домашним арестом. В день выборов представители избирательных комиссий придут к ним по месту жительства.

— Голосование будет организовано с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — замечают в прес-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По предложению губернатора челябинцев учат раздельному сбору мусора
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 июня 2020:
Челябинская область на позициях отстающей по числу богатый семей
«Трасса пустая, улетел в овраг»: половина автолюбителей из Челябинска засыпали за рулем
Эксперт: почему туристам, купившим туры в Челябинске, не вернут деньги
В следственных изоляторах Челябинской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом
Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт
От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы
В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу
Челябинский индустриальный парк получил президентский грант
Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены
Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского
Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования
Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка
Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля
Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома