В следственных изоляторах Челябинской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:57:31+03:00

В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Право отдать свой голос здесь сохранили более 2,5 тысяч человек

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Учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области приступили к подготовке к всероссийскому голосованию.

В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей. Право отдать свой голос имеют более 2300 подозреваемых и обвиняемых, около 120 осужденных на принудительные работы.

Голосовать также будут 150 человек, находящихся под домашним арестом. В день выборов представители избирательных комиссий придут к ним по месту жительства.

— Голосование будет организовано с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — замечают в прес-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU