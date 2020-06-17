В следственных изоляторах Челябинской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области приступили к подготовке к всероссийскому голосованию.
В следственных изоляторах области созданы четыре участка, где будут голосовать содержащиеся под стражей. Право отдать свой голос имеют более 2300 подозреваемых и обвиняемых, около 120 осужденных на принудительные работы.
Голосовать также будут 150 человек, находящихся под домашним арестом. В день выборов представители избирательных комиссий придут к ним по месту жительства.
— Голосование будет организовано с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — замечают в прес-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU