2020-06-18T21:31:25+03:00
Спорт

В Челябинске отремонтируют больше половины хоккейных кортов, а во дворах будут работать инструкторы по спорту

Администрация города отреагировала на обращение жителей
Алексей МИКУШИН
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Тренировки пока разрешены воспитанникам спортшкол. Фото "Спортивный город".Тренировки пока разрешены воспитанникам спортшкол. Фото "Спортивный город".
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По распоряжению губернатора Челябинской области с 15 июня разрешены тренировки на открытом воздухе для воспитанников спортивных школ.

Как заниматься на уличных тренажерах в период коронавируса, — Эркин Маматов, «Спортивный город»

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В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM) руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» Эркин Маматов сообщил, что их инструкторы готовы начать работать на дворовых спортплощадках и пришкольных территориях.

Напомним, что в прошлые годы летом тренеры «Спортивного города» проводили бесплатные занятия три раза в неделю в каждом районе Челябинска. Здесь проводилась подготовка к сдаче нормативов ГТО, дети играли в футбол, баскетбол, выполняли общефизические упражнения.

Было открыто порядка 30 площадок в густонаселенных микрорайнах города. На каждого школьника заводилась личная карточку, где записывали динамику результатов ребенка в течение всего периода тренировок. После окончания курсов каждому выпускнику выдавали сертификат «За успешную подготовку к выполнению нормативов ГТО» и специальный знак отличия.

По словам Эркина Маматова площадки готовы снова открыться, как только будет распоряжение муниципалитета.

Руководитель «Спортивного города» также сообщил, что в этом году администрация Челябинска выделило существенные финансовые средства на капитальный ремонт хоккейных кортов во дворах.

— Приведем в порядок 44 из 70 с лишних ледовых площадок. Деньги были выделены после обращений самих горожан, которые просили муниципалитет отремонтировать хоккейные корты во дворах. До начала следующего зимнего сезона это будет сделано, — рассказал Эркин Маматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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