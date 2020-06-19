«Друг в беде не бросит»: в Челябинске собака собирает деньги для хозяина

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:55:13+03:00

И ему подают! Фото: читатель КП-Челябинск Григорий Поняхин.

Пес сидит на перекрестке Горького с Котина

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Забавный кадр сделал наш читатель Григорий Поняхин на перекрестке улиц Горького и Котина в Челябинске. Породистый пес просит денежки у прохожих.

Собака лежит на улице на картонке. Рядом поставлена плошка с водой. И коробка с деньгами. В нее прохожие и бросают по большей части монеты.

— Не зря собака — лучший друг человека. Когда видит, что людям тяжело, начинает зарабатывать деньги! Или все-таки хозяева сильно обнаглели? — спрашивает наш читатель.

Григорий не обнаружил рядом со зверем каких-либо поясняющих суть табличек.

Если вы знаете, что это за собака и почему ей приходится просить деньги, сообщите в редакцию.

А вдруг семейству, где живет пес, нужна серьезная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU