2020-06-19T09:23:25+03:00
Общество

Текслер анонсировал строительство корпуса Челябинской областной детской больницы

Во время визита в ЧОДКБ губернатор осмотрел участок под возведение здания
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Новый хирургический корпус появится по соседству с существующим. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.Новый хирургический корпус появится по соседству с существующим. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.
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В пятницу, 19 июня, рабочий день губернатора начался в Челябинской областной детской клинической больницы. Текслер прибыл к врачам с поздравительными словами в честь грядущего дня медицинского работника и огромной корзиной с чаем, кофе, сладостями.

Медикам глава региона пообещал построить хирургический корпус. Необходимые 4,5 млрд руб поступят в регион по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения». Здание будет примыкать к существующему.

Земельный участок в 4 га выведен из состава бора. Взамен, компенсацией, площадь охраняемой территории приросла на 40 га: урочищем Монахи и поймой реки Миасс от моста по ул. Худякова до плотины пруда Коммунар.

Губернатор осмотрел выделенный под строительство участок. «Мы это обязательно сделаем», — сказал Текслер о строительстве. Жизнь ребенка, подчеркнул он, бесценна, и новые мощности спасут огромное количество детей в Челябинской области. А лес у больницы — хорошее дополнение. Важно благоустроить территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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