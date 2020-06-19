Третий этап опрессовки в Челябинске 2020: где отключат горячую воду

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:41:55+03:00

Без горячей воды жителей двух районов оставят до 7 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Челябинске с 23 июня по 7 июля начинается третий этап опрессовки. Он затронет Тракторозаводский и Ленинский районы. Подсказываем, как узнать адреса домов, где отключат горячую воду.

Испытания систем теплоснабжения проведут в 398 многоэтажках, 361 частном доме, 25 детских садах, 21 учебном заведении и 9 лечебных учреждениях. В июне и в июле горячую воду отключат еще на нескольких объектах, которые обслуживаются отдельными котельными.

В мэрии подчеркнули, что срок испытаний может затянуться, если произойдет авария или потребуется масштабный ремонт сетей.

Список домов, где отключат горячую воду, смотрите по ссылке на сайте администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU