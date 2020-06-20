В Челябинской области произошло ДТП с участием полицейского

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:48:18+03:00

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Выехал на выходные: в Челябинской области произошло серьезное ДТП с участием сотрудника патрульно-постовой полиции. По информации от регионального МВД происшествие произошло сегодня утром, 20 июня.

Инцидент произошел на первом километре автодороге Трехгорный — Юрюзань. По предварительной информации, находящийся в отпуске полицейский выехал в своей иномарке на встречку, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля умер на месте от полученных травм.

Как рассказали в пресс-службе полиции, сейчас в отделении Трехгорного устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудник ППС будет уволен и в случае доказательства вины будет привлечен к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU