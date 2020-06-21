В Челябинске спасли котенка, которого подрала собака, а через несколько минут сбила машина
Восьмимесячная кошка Багира за несколько минут лишилась двух жизней из девяти. Сначала на нее набросилась собака, но за котенка вступилась другая кошка. А затем, пытаясь убежать от разъяренного пса, Багира попала под колеса машины.
На пушистой не было живого места: разрывы органов, переломы. Рабочие стройки, возле которой все произошло, привезли бедолагу в клинику ветеринара Баграта Агажанова. Врачи спасли животное, а неравнодушные люди помогли собрать деньги на ее лечение.
— Багира идет на поправку, скоро ее выпишем. Через Инстаграм нам удалось найти ей хозяев в Екатеринбурге, — рассказал Баграт Агажанов КП-Челябинск.
По словам ветеринара, требования к будущим хозяевам были серьезные, в первую очередь искали ответственных людей, ведь кошечка перенесла четыре сложные операции и ей требуется уход.
Напомним, недавно Баграт спас рыжего хвостатого, похожего на всемирного известного кота Боба.
В Челябинске спасли кошку, которая едва не погибла два раза за несколько минут.Видео: Баграт Агажанов
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ИСТОЧНИК KP.RU