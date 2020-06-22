Вслед за Челябинском: в Кургане отменили Парад Победы

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:41:44+03:00

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Никаких фейерверков и шествия военных: в Кургане отменили Парад Победы 24 июня. Ранее шествие техники и военнослужащих отменили в Челябинской области из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно местному радио «За облаками» с ссылкой на департамент социальной политики администрации Кургана, также отменены фейерверки, которые должны были пройти после парада, однако некоторые мероприятия все таки пройдут.

Так в городе пройдет несколько мини-концертов по полчаса, которые начнутся 24 июня в 11 часов дня. Также некоторые мероприятия пройдут в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU