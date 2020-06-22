«Так и будем все лето ходить?» Мэр Челябинска потребовала разобраться с торговцами возле «Киномакса»

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:38:09+03:00

В прошлом году площадку возле «Киномакса» очистили от ларьков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Нелегальные торговцы облюбовали площадку возле здания бывшего кинотеатра «Киномакс-Победа». Товар продают прям с машин — как 90-е. На аппаратном совещании глава Курчатовского района Сергея Антипова рассказал, что проводятся рейды, но торговцы возвращаются снова.

— Меры-то какие будете принимать? Вы только что сказали, что приходите, уходите, а они опять возвращаются. Так и будем все лето ходить? — отчитала Наталья Котова главу района.

Сергей Антипов констатировал: составляются протоколы, выписываются штрафы, но этим никого не напугать. Он также отметил, что машин обычно 1-2 штуки, а не 10, как жалуются многие.

Ранее челябинский урбанист Лев Владов раскритиковал стихийный рынок на улице Молодогвардейцев рядом с гостиницей «Виктория».

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ИСТОЧНИК KP.RU