2020-06-22T11:15:08+03:00
Общество

Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко

Пока информация официально не подтверждена
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Александр Павлюченко работал на предприятии с 2017 годаАлександр Павлюченко работал на предприятии с 2017 годаФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об увольнении руководителя предприятия Александра Павлюченко. По слухам, его место займет другой сотрудник предприятия Дмитрий Усачев.

Новость об увольнении директора вызвала бурное обсуждение в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте. В пресс-службе управления трнаспорта информацию не подтверждают и не опровергают.

— Начальник выехал туда, было собрание, — прокомментировали в пресс-службе управления транспорта города.

Александр Павлюченко был назначен на должность в 2017 году. Он также является депутатом по Тракторозаводскому округу и директором ООО «Челябинский институт генплана и транспорта».

Сотрудники предприятия связывают его увольнение со срывом торгов по обслуживанию троллейбусных маршрутов № 5 АМЗ - Вокзал и № 10 Молдавская - Солнечный берег на общую сумму более 53 млн рублей. Аукцион по сути делали под «ЧелябГЭТ», ведь другого троллейбусного перевозчика в городе нет. Но предприятие не подало заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного водителя, переехавшего инспектора ДПС в Челябинской области, отдали под суд
Алексей Текслер пообщался с детьми погибших защитников Отечества
Как будут отбирать добровольцев для массового тестирования на антитела к COVID-19
Вспышкой коронавируса в челябинском онкоцентре заинтересовалась прокуратура
Чиновники — о пациентах на ИВЛ и втором этапе снятия ограничений в Челябинской области
Алексей Текслер прервал аппаратное совещание минутой молчания
«Закрыли, но не все»: как работает онкоцентр в Челябинске после массовой вспышки коронавируса
Вмешалась прокуратура: в Челябинской области вернули полмиллиона рублей водителям скорых и медикам
В режиме онлайн: Челябинск отметит Парад Победы 24 июня гудками и светом прожекторов
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали увольнение Александра Павлюченко с должности директора
Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко
«Так и будем все лето ходить?» Мэр Челябинска потребовала разобраться с торговцами возле «Киномакса»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июня 2020: плюс 270 зараженных и пять погибших
В День памяти и скорби Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню