Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:15:08+03:00

Александр Павлюченко работал на предприятии с 2017 года Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об увольнении руководителя предприятия Александра Павлюченко. По слухам, его место займет другой сотрудник предприятия Дмитрий Усачев.

Новость об увольнении директора вызвала бурное обсуждение в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте. В пресс-службе управления трнаспорта информацию не подтверждают и не опровергают.

— Начальник выехал туда, было собрание, — прокомментировали в пресс-службе управления транспорта города.

Александр Павлюченко был назначен на должность в 2017 году. Он также является депутатом по Тракторозаводскому округу и директором ООО «Челябинский институт генплана и транспорта».

Сотрудники предприятия связывают его увольнение со срывом торгов по обслуживанию троллейбусных маршрутов № 5 АМЗ - Вокзал и № 10 Молдавская - Солнечный берег на общую сумму более 53 млн рублей. Аукцион по сути делали под «ЧелябГЭТ», ведь другого троллейбусного перевозчика в городе нет. Но предприятие не подало заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU