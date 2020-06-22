Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко
Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об увольнении руководителя предприятия Александра Павлюченко. По слухам, его место займет другой сотрудник предприятия Дмитрий Усачев.
Новость об увольнении директора вызвала бурное обсуждение в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте. В пресс-службе управления трнаспорта информацию не подтверждают и не опровергают.
— Начальник выехал туда, было собрание, — прокомментировали в пресс-службе управления транспорта города.
Александр Павлюченко был назначен на должность в 2017 году. Он также является депутатом по Тракторозаводскому округу и директором ООО «Челябинский институт генплана и транспорта».
Сотрудники предприятия связывают его увольнение со срывом торгов по обслуживанию троллейбусных маршрутов № 5 АМЗ - Вокзал и № 10 Молдавская - Солнечный берег на общую сумму более 53 млн рублей. Аукцион по сути делали под «ЧелябГЭТ», ведь другого троллейбусного перевозчика в городе нет. Но предприятие не подало заявку.
ИСТОЧНИК KP.RU