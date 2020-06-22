Алексей Текслер прервал аппаратное совещание минутой молчания
В понедельник, 22 июня, губернатор Алексей Текслер на минуту прервал ход аппаратного совещания с замами, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной.
Ко Всероссийской минуте молчания присоединились все города и районы Южного Урала.
По закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, Всероссийская минута молчания будет проходить одновременно во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени. Час выбран неслучайно: 22 июня 1941 года в эти мгновения вышло в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.
— Коллеги, сегодня — День памяти и скорби. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Прошу всех встать, чтобы почтить минутой молчания память всех жертв войны, — обратился к подчиненным губернатор.
Сегодня утром, напомним, глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске. А потом на Кировке осмотрел экспозицию, посвященную Уральскому добровольческому танковому корпусу. Который формировался, в том числе, в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU