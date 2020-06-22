2020-06-22T13:07:30+03:00
Общество

Алексей Текслер прервал аппаратное совещание минутой молчания

22 июня вся страна почтила память жертв Великой Отечественной
Поделиться:
Губернатор и его заместители почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Фото: gubernator74.ruГубернатор и его заместители почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 июня, губернатор Алексей Текслер на минуту прервал ход аппаратного совещания с замами, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной.

Ко Всероссийской минуте молчания присоединились все города и районы Южного Урала.

По закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, Всероссийская минута молчания будет проходить одновременно во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени. Час выбран неслучайно: 22 июня 1941 года в эти мгновения вышло в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

— Коллеги, сегодня — День памяти и скорби. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Прошу всех встать, чтобы почтить минутой молчания память всех жертв войны, — обратился к подчиненным губернатор.

Сегодня утром, напомним, глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске. А потом на Кировке осмотрел экспозицию, посвященную Уральскому добровольческому танковому корпусу. Который формировался, в том числе, в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного водителя, переехавшего инспектора ДПС в Челябинской области, отдали под суд
Алексей Текслер пообщался с детьми погибших защитников Отечества
Как будут отбирать добровольцев для массового тестирования на антитела к COVID-19
Вспышкой коронавируса в челябинском онкоцентре заинтересовалась прокуратура
Чиновники — о пациентах на ИВЛ и втором этапе снятия ограничений в Челябинской области
Алексей Текслер прервал аппаратное совещание минутой молчания
«Закрыли, но не все»: как работает онкоцентр в Челябинске после массовой вспышки коронавируса
Вмешалась прокуратура: в Челябинской области вернули полмиллиона рублей водителям скорых и медикам
В режиме онлайн: Челябинск отметит Парад Победы 24 июня гудками и светом прожекторов
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали увольнение Александра Павлюченко с должности директора
Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко
«Так и будем все лето ходить?» Мэр Челябинска потребовала разобраться с торговцами возле «Киномакса»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июня 2020: плюс 270 зараженных и пять погибших
В День памяти и скорби Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню