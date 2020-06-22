Вспышкой коронавируса в челябинском онкоцентре заинтересовалась прокуратура
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил организовать проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.
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— Будет дана оценка действиям администрации медучреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
О массовом заболевании среди онкобольных пациентов стало известно сегодня. По последним данным это 81 человек (+1 сотрудник) и еще 155 человек контактных. Однако, как рассказал главврач медучреждения Андрей Важенин, массово фиксировать случаи COVID-19 начали еще в четверг. Почти всех пациентов перевели в профильные больницы. Контактных, у которого первый тест на коронавирус был отрицательный, отпустили домой с предписанием о двухнедельной самоизоляции.
Сейчас остановлена госпитализация. Дневной стационар работает — там случаев заражения нет, потому что потоки больных не пересекались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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