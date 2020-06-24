Два университета из Челябинска попали в топ-100 лучших вузов России

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:26:43+03:00

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В этом году журнал Forbes изменил методику оценки российских вузов, что повлияло на итоговый рейтинг учебный заведений страны. В свежий список попали два университета из Челябинска.

Пятерка лучших вузов страны выглядит так:

1. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва).

2. Московский государственный университет имени Ломоносова (Москва).

3. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Московская область).

4 .Уральский федеральный университет имени первого президента России Ельцина (Свердловская область).

5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва).

26-е место в рейтинге занимает Южно-Уральский государственный университет из Челябинска (ЮУрГУ). На сороковой позиции рейтинга оказался Челябинский государственный университет (ЧелГУ).

В этом году Forbes начал учитывать качество преподавателей (эксперты берут во внимание уровень зарплаты, соотношение преподавателей и студентов, наличие преподавателей -иностранцев), а также долю иностранных студентов, наличие зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.

Также Forbes стал учитывать присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах, а также число детей бизнесменов из списка 200 богатейших людей России и количество номинантов рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30».

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ИСТОЧНИК KP.RU