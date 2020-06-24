Из Челябинска полетят самолеты в Калининград

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:21:50+03:00

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Авиакомпания Nordwind открыла продажи билетов по направлению Челябинск — Калининград. Первый вылет назначен на 16 июля 2020 года, сообщает пресс-служба аэропорта Челябинск.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и по воскресеньям, — на лайнерах Boeing 737-800.

Из Челябинска самолет будет вылетать в 22.30, в Калининграде он приземлится в 23.15.

Из Калининграда борт планируют поднимать в 15.00, прилет в Челябинск запланирован на 21.30.

Продолжительность перелета — 3 часа 30 минут.

Цена билета в одну сторону стартует от 5 200 рублей. Бесплатно можно провезти до 8 килограммов ручной клади.

Купить билеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиаперевозчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU