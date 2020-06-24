Погода в Челябинске на 25 июня 2020: в городе еще больше похолодает и пойдут дожди

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:33:16+03:00

Как минимум на неделю в город пришли дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода в Челябинске 25 июня 2020 года

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До конца июля в Челябинске будет прохладно. Дневные температуры не поднимутся выше +20 градусов, а дожди станут обычным делом. Рассказываем, какая погода ждет Челябинск в четверг, 25 июня 2020 года.

Ночью холодно: +6...+8 градусов. Может снова начаться холодный дождь. Днем в четверг тоже особого тепла не будет: в городе +15...+17 градусов, мокро. Возможны сильные порывы ветра.

Почему город впал в такую немилость, синоптики, конечно, могут рассказать умно и гладко. Но, может быть, это связано с Днем моряка? Этот праздник как раз отмечается 25-го.

Кстати, в пятницу, 26 июня, погода будет точно такой же.

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ИСТОЧНИК KP.RU