Подняться на Таганай в Челябинской области можно будет по лестнице

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:10:46+03:00

Лестница снизит нагрузку на горы и сделает подъем на вершину более безопасным. Фото: НП "Таганай".

По числу ступеней сооружение будет конкурировать с самой длинной прямой лестницей в мире

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В национальном парке «Таганай» продолжают собирать грандиозную лестницу, которая позволит туристам подняться на Двуглавую сопку. В эти дни в горах идет монтаж еще 70 метров конструкции.

— Секцию в 187 ступеней уже начали красить, а внизу доделывают площадку входа. Затем монтажная бригада начнет установку следующего трапа — в два раза длиннее, — рассказали в НП «Таганай».

Строительство идет в рамках нацпроекта «Экология». Готовая лестница будет состоять из 752 ступеней.

— Это больше, чем на самой длинной прямой лестнице в мире на острове Святой Елены, где ступеней «всего» 699, — хвастают в парке.

По числу ступеней сооружение будет конкурировать с самой длинной прямой лестницей в мире. Фото: НП "Таганай".

Двуглавая сопка — самая южная вершина хребта Большой Таганай, ее высота чуть более километра. Вершина горы как будто разрезана на две сопки.

На южном и юго-западном склонах Двуглавой сопки расположены альпийские луга, березовое криволесье, а также так называемый Скалодром, который для тренировок используют альпинисты. Склоны северной вершины покрыты многочисленными россыпями, здесь много террас, скальных стенок и расщелин.

Из двух глыб, которые найдены на склонах Двухглавой сопки, изготовлены вазы, которые экспонируются в Эрмитаже и Павловском музее-дворце под Санкт-Петербургом.

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ИСТОЧНИК KP.RU