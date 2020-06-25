Подняться на Таганай в Челябинской области можно будет по лестнице
В национальном парке «Таганай» продолжают собирать грандиозную лестницу, которая позволит туристам подняться на Двуглавую сопку. В эти дни в горах идет монтаж еще 70 метров конструкции.
— Секцию в 187 ступеней уже начали красить, а внизу доделывают площадку входа. Затем монтажная бригада начнет установку следующего трапа — в два раза длиннее, — рассказали в НП «Таганай».
Строительство идет в рамках нацпроекта «Экология». Готовая лестница будет состоять из 752 ступеней.
— Это больше, чем на самой длинной прямой лестнице в мире на острове Святой Елены, где ступеней «всего» 699, — хвастают в парке.
По числу ступеней сооружение будет конкурировать с самой длинной прямой лестницей в мире. Фото: НП "Таганай".
Двуглавая сопка — самая южная вершина хребта Большой Таганай, ее высота чуть более километра. Вершина горы как будто разрезана на две сопки.
На южном и юго-западном склонах Двуглавой сопки расположены альпийские луга, березовое криволесье, а также так называемый Скалодром, который для тренировок используют альпинисты. Склоны северной вершины покрыты многочисленными россыпями, здесь много террас, скальных стенок и расщелин.
Из двух глыб, которые найдены на склонах Двухглавой сопки, изготовлены вазы, которые экспонируются в Эрмитаже и Павловском музее-дворце под Санкт-Петербургом.
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ИСТОЧНИК KP.RU