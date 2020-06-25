2020-06-25T08:12:08+03:00
Общество

Алексей Текслер — депутатам Законодательного Собрания: «Мы приняли вызов пандемии коронавируса»

С прошлого обращения главы региона к парламенту минул год
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Алексей Текслер обращается к депутатам ЗСО. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер обращается к депутатам ЗСО. Фото: gubernator74.ru
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В четверг, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам Законодательного Собрания. Он подвел итоги года, минувшего с прошлого обращения, и обозначил задачи ближайшего периода. Обращение из-за пандемии коронавируса проходит в режиме видеоконференцсязи. Традиционно в очном формате встреча состоится в августе — сентябре.

— Минул год, и не такой уж это большой срок, но за это время произошло много событий, которые затронули каждого человека. Пандемяя коронавирусной инфекции охватила весь мир, извне пришла к нам. Повлияла на глобальную и региональную экономику, на нашу с вами жизнь. Все мы вместе приняли этот вызов! — сказал губернатор.

Он напомнил, что в короткое время в регионе было развернуто порядка трех тысяч коек. Более половины из них остаются свободными. Оперативно больницы области были обеспечены медучреждения оборудованием, в том числе — аппаратами ИВЛ, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Оперативно запустили новые мощности по выпуску одноразовых масок. Нарастили объемы тестирования в регионе.

Но заразу, как отметил недавно президент России, придется еще додавить. Сейчас же ясно, что и страна, и область испытание пандемии выдержали. Спасибо за это всем, кто на передовой борьбы. И всем, кто соблюдает противоэпидемический режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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