2020-06-25T10:13:22+03:00
Общество

Расходы на медицину в Челябинской области выросли на четверть

В регионе построят современную инфекционную больницу
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В Челябинской области появиться современная инфекционная больница. Фото: Архив КП.В Челябинской области появиться современная инфекционная больница. Фото: Архив КП.
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О задачах по развитию здравоохранения губернатор Алексей Текслер говорил в обращении к депутатам Законодательного Собрания. В нынешнем году расходы на важнейшую сферу на Южном Урале выросли более чем на четверть, или на 4 млрд руб. Еще 2,8 млрд руб поступили из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. Две трети средств понадобились на подготовку к отражению эпидемии госпитальной базы. В регионе, напомним, развернуто около трех тысяч коек. К счастью, фонд заполнен не на 100%.

- По всему региону строятся фельдшерско-акушерские пункты, для удаленных территорий приобретаются передвижные ФАПы, возрождена санавиация, строятся вертолетные площадки при медучреждениях, - сказал губернатор.

В 2020 г откроются новые первичные сосудистые отделения в Копейске и Аше. Проектируются больницы в Нязепетровске и Златоусте. Расширятся площади детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске; нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Появится в регионе современная областная инфекционная больница.

Но основное в здравоохранении – люди: врач, фельдшер, медсестра. Для решения кадрового голода в регионе за счет областного бюджета распространена выплата для уезжающих работать в глухие уголки по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Принят закон о поддержке медработников в покупке ими жилья при переезде на работу в села. За счет областного бюджета увеличен целевой набор в ординатуру.

- Наша задача - укомплектовать медучреждения региона профессиональными сотрудниками, сделать условия их работы достойными. Измерить качество работы и достигнутых результатов в сфере здравоохранения можно по показателю «ожидаемая продолжительность жизни». По итогам прошлого года она выросла почти на полгода, превысив 72 года. Перед нами стоит цель до 2024 года выйти на уровень 77,5 лет, - заявил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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