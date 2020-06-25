Текслер анонсировал строительство инфекционной больницы в Челябинске
Эпидемия коронавируса доказала: Челябинской области необходима современная инфекционная больница, оснащенная самым передовым оборудованием. Ее строительство в Челябинске в четверг, 25 июня, анонсировал губернатор Алексей Текслер.
На своей странице в сети Инстаграм глава региона сообщил, что больница будет рассчитана минимум на 450 мест и предназначена для лечения инфекционных болезней у детей и взрослых.
— На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделении , лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика, — сообщил губернатор.
Сейчас готовится проектное задание и подыскивается место для размещения больницы. Один из вариантов — территория медгородка ГКБ № 8 в Челябинске. «Восьмерка» — форпост в борьбе с инфекциями, сейчас — одна из госпитальных баз для отражения коронавирусной атаки.
По сообщению губернатора, сейчас власти региона изучают опыт других регионов. Важно подготовить оптимальныи и качественныи проект инфекционнои больницы.
Как подчеркнул Текслер, «качественная и доступная медицина для жителеи области — мои приоритет».
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ИСТОЧНИК KP.RU