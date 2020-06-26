Группа «Мумий Тролль» снимет новый клип в Челябинской и Свердловской областях

26 Июнь 2020 2020-06-25T21:42:15+03:00

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Новое видео, но без Ильи Лагутенко — группа «Мумий Тролль» готовится к съемкам нового клипа на Урале. Среди локаций видео выбран Карабаш из Челябинской области, а также еще несколько городов и мест.

Как сообщает издание It's My City, за съемки ответственна кинокомпания Red Pepper Film. Пока неизвестно на какую песню будет записано видео — компания сейчас обсуждает несколько проектов с группой. Идея же включить в клип Карабаш принадлежит режиссеру Ивану Соснину.

— У него интересная архитектура, пейзажи, такое редко, где можно найти. Очень необычное и колоритное место. Сложность только в том, что он находится далеко Екатеринбурга и Челябинска, и чтобы организовать там съемочный процесс, нужно большую часть команды, актеров и техники увозить из города, — цитируют издание Ивана Соснина.

Сейчас есть определенные проблемы и с лидером группы Ильей Лагутенко. Из-за пандемии певец застрял в Америке, однако сейчас компания ищет возможные решения. Возможно съемки пройдут и вовсе без участия Ильи.

Пока же Red Pepper Film запустили кастинг на массовые сцены. На съемки требуются актеры в возрасте от 40 до 65 лет, которые могут сыграть рабочих. Приветствуются люди фактурной внешности.

Заявки на участие в съемках клипов необходимо присылать в социальные сети Red Pepper Film — ВКонтакте, Facebook или Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU