В Челябинске отремонтируют перекрестки с трамвайными путями

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:55:19+03:00

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Более 11,7 млн рублей потратят на ремонт перекрестков с трамвайными путями в Челябинске. Дороги на таких участках изрядно разбиты, что уже много лет вызывает недовольство автомобилистов.

Электронный аукцион завершен. Как только проведут все бюрократические процедуры, подрядчик приступит к работе. На время ремонт движение будет ограничено.

— По условиям контракта работы должны быть завершены до 16 октября текущего года. На каждый объект будет действовать гарантия в зависимости от вида работ. Например, на покрытие из тротуарной плитки установлен срок в четыре года, а на устройство основания из фракционного щебня — шесть лет, — сообщили в пресс-службе администрации города.

ОТРЕМОНТИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ:

— ул. Черкасская — ул. 50 лет ВЛКСМ

— ул. Черкасская — ул. Шоссе Металлургов

— пр. Победы — Свердловский пр.

— пр. Победы — ул. Каслинская

— пр. Победы — ул. Кирова

— ул. Кирова — ул. Братьев Кашириных

— ул. Кирова — ул. Труда

— ул. Кирова — ул. Цвиллинга

— ул. Труда — ул. Российская

— ул. Труда — ул. Красная

— ул. Труда — Свердловский пр.

— пр. Ленина — ул. Рождественского

— Свердловский пр. — ул. Сони Кривой

— ул. Свободы — ул. Карла Маркса

— ул. Свободы — ул. Труда

— ул. Свободы — ул. Цвиллинга

— ул. Степана Разина — ул. Овчинникова

— ул. Российская — ул. Карла Маркса

— пр. Победы — ул. Чичерина

ИСТОЧНИК KP.RU