В Челябинске отремонтируют перекрестки с трамвайными путями
Более 11,7 млн рублей потратят на ремонт перекрестков с трамвайными путями в Челябинске. Дороги на таких участках изрядно разбиты, что уже много лет вызывает недовольство автомобилистов.
Электронный аукцион завершен. Как только проведут все бюрократические процедуры, подрядчик приступит к работе. На время ремонт движение будет ограничено.
— По условиям контракта работы должны быть завершены до 16 октября текущего года. На каждый объект будет действовать гарантия в зависимости от вида работ. Например, на покрытие из тротуарной плитки установлен срок в четыре года, а на устройство основания из фракционного щебня — шесть лет, — сообщили в пресс-службе администрации города.
ОТРЕМОНТИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ:
— ул. Черкасская — ул. 50 лет ВЛКСМ
— ул. Черкасская — ул. Шоссе Металлургов
— пр. Победы — Свердловский пр.
— пр. Победы — ул. Каслинская
— пр. Победы — ул. Кирова
— ул. Кирова — ул. Братьев Кашириных
— ул. Кирова — ул. Труда
— ул. Кирова — ул. Цвиллинга
— ул. Труда — ул. Российская
— ул. Труда — ул. Красная
— ул. Труда — Свердловский пр.
— пр. Ленина — ул. Рождественского
— Свердловский пр. — ул. Сони Кривой
— ул. Свободы — ул. Карла Маркса
— ул. Свободы — ул. Труда
— ул. Свободы — ул. Цвиллинга
— ул. Степана Разина — ул. Овчинникова
— ул. Российская — ул. Карла Маркса
— пр. Победы — ул. Чичерина
ИСТОЧНИК KP.RU