2020-06-26T08:22:27+03:00
Общество

Курили кальян и распивали спиртное: набережную реки Миасс в Челябинске закрыли для автомобилей

Жители неоднократно жаловались на любителей подымить
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: t.me/vecherchelФото: t.me/vecherchel
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Возле органного зала «Родина» закрыли проезд к набережной реки Миасс, установив столбики. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

— Было много обращений, в том числе в Instagram у главы города Натальи Котовой. Жители жаловались, что туда заезжают на машинах, курят кальян и даже распивают спиртное, — рассказали в пресс-службе администрации Калининского района.

Между тем, челябинцы также жалуются на кальянщиков возле Краеведческого музея. Там парковка практически примыкает к набережной и ничто не мешает любителями подымить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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