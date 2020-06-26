Курили кальян и распивали спиртное: набережную реки Миасс в Челябинске закрыли для автомобилей
Возле органного зала «Родина» закрыли проезд к набережной реки Миасс, установив столбики. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
— Было много обращений, в том числе в Instagram у главы города Натальи Котовой. Жители жаловались, что туда заезжают на машинах, курят кальян и даже распивают спиртное, — рассказали в пресс-службе администрации Калининского района.
Между тем, челябинцы также жалуются на кальянщиков возле Краеведческого музея. Там парковка практически примыкает к набережной и ничто не мешает любителями подымить.
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ИСТОЧНИК KP.RU