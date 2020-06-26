В Челябинской области оштрафуют фирму за стройку на берегу Тургояка

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:27:41+03:00

Предприниматели установили забор возле воды, чего по закону делать нельзя. Фото: Гражданский патруль

Также предприниматели ответят за то, что закрыли жителям доступ к воде

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Активисты «Гражданского патруля» добились наказания для компании, организовавшей стройку на берегу Тургояка. Работы велись на территории лагеря «Светлячок», в двадцати метрах от акватории памятника природы. После проверки минэкологии региона возбудило административное дело.

— База отдыха «Светлячок» эксплуатируется ООО «Техпроект» и гражданином В.В. Бровцевым. По результатам административного расследования, ООО «Техпроект» и В.В. Бровцев вызваны на составление протокола об административном нарушении по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, — рассказала «Гражданскому патрулю» первый замминистра Минэкологии Челябинской области Яна Куприкова.

За это нарушение предусмотрены штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч; на юрлиц — от 300 до 500 тысяч.

Однако фирма заплатит штраф не только за строительство на берегу памятника природы, но и за забор возле водоема. После проверки минэкологии предприниматели убрали его.

— С сожалением приходится констатировать, что очередное нарушение на Тургояке фиксируется только после обращения экоактивистов, надлежащий контроль со стороны надзорных органов так и не налажен. Значит, остается верным мое утверждение — защитить и сохранить озеро Тургояк — дело наших рук, жителей, — говорит глава отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

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ИСТОЧНИК KP.RU