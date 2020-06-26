«Если ты это читаешь, то меня нет в живых»: в Приморском крае почти неделю ищут контрактника из Челябинска

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:33:28+03:00

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В Приморском крае пятые сутки ищут контрактника из Челябинска Александра Татаренко. Парень служит в военной части №16871 в поселке Сибирцево. По словам родственников, в воскресенье, 21 июня, Александр отправился в Уссурийск – город в часе езды от поселка, и после этого пропал. Тогда же последний раз был запеленгован его телефон и использовалась карта.

По словам мамы военнослужащего Елены Акимочкиной, последнее время сын постоянно просил деньги. Но для чего, не рассказывал и вообще не жаловался родителям на проблемы.

– Последний раз мы с ним говорили в субботу. Он у нас деньги часто просил. Мы спрашивали, все ли в порядке, что происходит. Он всегда говорил: «Все нормально». В тот раз спросили снова. Он ответил, что были проблемы, но сейчас все нормализуется, он сам во всем разберется. Мы предложили перевод в другую часть, он отказался.

Перед исчезновением Александр оставил другу логин и пароль от страницы во «ВКонтакте», где оставил следующее сообщение своей девушке еще 14 июня:

— Саня, если ты это читаешь, то меня нет в живых... Я вставлю тех людей, которые виноваты в этом, покажи это сообщение моим родителям и скажи, что я их люблю. Думал, что я сильный, но это не так, простите меня все и за всё, я дурак.

Мама контрактника отмечает, что как-то сын жаловался девушке на неуставные отношения в части. Но, по словам родителей парня, молодые тогда расстались и слова могли быть сказаны намеренно.

— Мы тогда подняли военкомат. Командир позвонил, сказал, все нормально, мы поверили, — говорит мама срочника.

Представитель Комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина сообщила КП-Челябинск, что организация подключилась к поискам Александра.

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ИСТОЧНИК KP.RU