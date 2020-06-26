2020-06-26T19:35:40+03:00
Общество

Илья Вараламов посвятил новый пост городу в Челябинской области

В этот раз под прицел попала Сатка
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Одним из самых крутых элементов города урбанист назвал карьер в центре города. Фото: Илья Варламов, varlamov.ruОдним из самых крутых элементов города урбанист назвал карьер в центре города. Фото: Илья Варламов, varlamov.ru
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Получается не идеально, но, как мы знаем, не ошибается тот, кто ничего не делает — именно так московский блогер Илья Варламов закончил свой пост о поездке в Сатку. По мнению урбаниста, город действительно развивается в плане городской среды, правда не всегда хорошо.

В первую очередь, по мнению Варламова, в Сатке огромный потенциал для развития промышленного туризма. Помимо карьера прямо в центре города, градообразующее предприятие «Магнезит» также подготовило один из лучших музеев в России.

— Я считаю, что надо создавать отдельное направление промышленного туризма. Чтобы все заводы пускали гостей, показывали свое производство. Сделать это непросто. Но если грамотно все сделать, то это даст хороший толчок развитию внутреннего туризма, — пишет блогер.

При этом Варламов отметил, что с урбанистикой городу все же нужно поработать. Некоторые элементы смотрятся не к месту или и вовсе плохо сочетаются друг с другом. Подробнее об этом блогер пишет в своей статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Илья Вараламов посвятил новый пост городу в Челябинской области
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