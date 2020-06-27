2020-06-27T14:50:41+03:00
Происшествия

В Челябинске на глазах у хозяйки жестоко застрелили хаски

Неизвестный расправился с собакой во время прогулки (видео)
Сергей ГРУШАКОВ
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Собаку застрелили во время прогулки. Автор: Иделия&Иджин/youtube.comСобаку застрелили во время прогулки. Автор: Иделия&Иджин/youtube.com
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В Челябинске на прогулке неизвестный мужчина убил хаски на глазах у хозяев собаки. Пса застрелили из ружья.

Происшествие сняла на видео челябинка, которая тоже гуляла со своей собакой. На кадрах видно, как хаски в сопровождении хозяев бродят по лесу, затем купаются в карьере. К ним подошел мужчина в камуфляжной форме и несколько раз выстрелил из ружья. Женщины попытались остановить мужчину, но безрезультатно.

— Убили нашего друга — хаски Арчи. Мы оставили его там, потому что он тяжелый. Вызвали полицию. Катя (хозяйка собаки - примеч. редакции) сейчас с ними там, на месте, — рассказал очевидица происшествия Марина.

В Челябинске застрелили собаку хаски.Видео: Иделия&Иджин/youtube.com

Ситуацию уже прокомментировал член Общественной палаты России Олег Дубровин.

— Такие случаи нельзя оставлять безнаказанно! Переговорил с коллегами из правоохранительных органов, уверен, преступник будет найден и привлечен к уголовной ответственности! — заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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