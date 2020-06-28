Челябинка хотела украсть сливочное масло на 5000 рублей
Вечером в субботу, 27 июня, в гипермаркете на улице Черкасской девушка попыталась пронести мимо кассы 23 упаковки сливочного масла на общую сумму около 5 тыс. рублей. Воровку с полной сумкой масла остановил охранник и передал в руки Росгвардии.
— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 26-летняя ранее судимая, в том числе за имущественные преступления, челябинка. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая похищенный товар, — рассказали в пресс-службе Росгвардии челябинской области.
Девушку передали сотрудникам полиции, которым предстоит разобраться в данном инциденте.
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ИСТОЧНИК KP.RU