2020-06-28T17:25:27+03:00
Общество

Челябинка хотела украсть сливочное масло на 5000 рублей

Девушка пронесла мимо кассы 23 упаковки
Ангелина ЗАКИРОВА
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Любительницу масло передали в руки полицииЛюбительницу масло передали в руки полицииФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в субботу, 27 июня, в гипермаркете на улице Черкасской девушка попыталась пронести мимо кассы 23 упаковки сливочного масла на общую сумму около 5 тыс. рублей. Воровку с полной сумкой масла остановил охранник и передал в руки Росгвардии.

— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 26-летняя ранее судимая, в том числе за имущественные преступления, челябинка. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая похищенный товар, — рассказали в пресс-службе Росгвардии челябинской области.

Девушку передали сотрудникам полиции, которым предстоит разобраться в данном инциденте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Челябинка хотела украсть сливочное масло на 5000 рублей
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