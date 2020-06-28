Челябинка хотела украсть сливочное масло на 5000 рублей

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 27 июня, в гипермаркете на улице Черкасской девушка попыталась пронести мимо кассы 23 упаковки сливочного масла на общую сумму около 5 тыс. рублей. Воровку с полной сумкой масла остановил охранник и передал в руки Росгвардии.

— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 26-летняя ранее судимая, в том числе за имущественные преступления, челябинка. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая похищенный товар, — рассказали в пресс-службе Росгвардии челябинской области.

Девушку передали сотрудникам полиции, которым предстоит разобраться в данном инциденте.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское

До этого у мужчины уже имелись проблемы с законом (читать)

В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад

Магазин пошел на принцип и передал нарушителей полицейским (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU