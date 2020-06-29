В Челябинской области открываются фитнес-центры, летние кафе и зоопарк

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:28:47+03:00

Открываются те ресторанчики и кафе, где посетители могут сидеть на свежем воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но посетителям все же придется соблюдать меры предосторожности

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В понедельник, 29 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений.

На Южном Урале открываются:

— летние кафе и заведения общепита, где есть открытая веранда;

— фитнес-центры;

— зоопарки, где можно посмотреть животных, содержащихся на свежем воздухе.

При этом в области до 12 июля продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Жители региона по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU