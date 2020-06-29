В Челябинской области открываются фитнес-центры, летние кафе и зоопарк
В понедельник, 29 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений.
На Южном Урале открываются:
— летние кафе и заведения общепита, где есть открытая веранда;
— фитнес-центры;
— зоопарки, где можно посмотреть животных, содержащихся на свежем воздухе.
При этом в области до 12 июля продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Жители региона по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU